Симона Халеп выступит на Кубке Кремля

Победительница двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Симона Халеп примет участие в турнире ВТБ Кубок Кремля. Спортсменке, побеждавшей на турнире в 2013 году, дали уайлд-кард.
«Теннис – это настоящее искусство, и видеть его в исполнении истинных мастеров – особое удовольствие. Мы два года ждали 31-го розыгрыша Кубка Кремля, поэтому с нетерпением предвкушаем приезд всех заявившихся к нам игроков. И мне приятно отметить, что к этому звёздному списку участниц добавилась такая титулованная спортсменка, как Симона Халеп», — сказал директор турнира Алексей Селиваненко.
«Я очень жду возможности сыграть в Москве. Хочу закончить сезон на высоком уровне, и Кубок Кремля – отличный турнир для добавления в свой календарь. Я была близка к тому, чтобы снова сыграть на турнире в последние пару лет, поэтому очень рада приехать в этом году и выступить перед российскими болельщиками», — добавила Халеп.
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