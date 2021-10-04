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Павлюченкова и Касаткина забавно отреагировали на сбои в работе «Инстаграма»

Павлюченкова и Касаткина забавно отреагировали на сбои в работе «Инстаграма»
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Российские теннисистки Анастасия Павлюченкова и Дарья Касаткина забавно отреагировали на масштабные сбои в работе «Инстаграма» и мессенджера WhatsApp.

Россиянки в шутливой манере обсудили происходящее в «Твиттере».

Павлюченкова: привет, «Телеграм»!
Касаткина: а есть какая-то альтернатива «Инстаграму»?
Павлюченкова: жду возвращения MySpace, смеюсь! Архивы NASA.
Касаткина: порекомендуй что-нибудь, пожалуйста!
Павлюченкова: читай книги!

На переписку теннисисток отреагировал украинец Илья Марченко, который посоветовал им свой канал на YouTube.

Также на сбои в популярной социальной сети отреагировал 13-я ракетка мира канадец Денис Шаповалов. Он опубликовал в своём «твиттере» мем, согласно которому «Твиттер» говорит другим соцсетям: «Смотрите на меня, теперь я капитан».

Публикация доступна в «твиттере» Дениса Шаповалова.

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