Павлюченкова и Касаткина забавно отреагировали на сбои в работе «Инстаграма»

Российские теннисистки Анастасия Павлюченкова и Дарья Касаткина забавно отреагировали на масштабные сбои в работе «Инстаграма» и мессенджера WhatsApp.

Россиянки в шутливой манере обсудили происходящее в «Твиттере».

Павлюченкова: привет, «Телеграм»!

Касаткина: а есть какая-то альтернатива «Инстаграму»?

Павлюченкова: жду возвращения MySpace, смеюсь! Архивы NASA.

Касаткина: порекомендуй что-нибудь, пожалуйста!

Павлюченкова: читай книги!

На переписку теннисисток отреагировал украинец Илья Марченко, который посоветовал им свой канал на YouTube.

Также на сбои в популярной социальной сети отреагировал 13-я ракетка мира канадец Денис Шаповалов. Он опубликовал в своём «твиттере» мем, согласно которому «Твиттер» говорит другим соцсетям: «Смотрите на меня, теперь я капитан».

Публикация доступна в «твиттере» Дениса Шаповалова.