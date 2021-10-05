Отец Каспера Рууда высказался о прогрессе сына в текущем сезоне

Кристиан Рууд, отец и тренер десятой ракетки мира Каспера Рууда, прокомментировал прогресс сына в текущем сезоне. В 2021 году Рууд выиграл 5 титулов на турнирах ATP-250.

Кристиан Рууд – экс-теннисист, финалист турнира ATP в Бостаде (Швеция) в 1995 году, его высшая позиция в рейтинге – 39-е место. В активе Рууда-старшего есть победы над Алексом Корретхой и Евгением Кафельниковым.

«Мне очень приятно наблюдать за его ростом. В моём случае – я дошёл до финала турнира ATP и проиграл. В этом смысле Каспер намного лучше меня в теннисе. Приятно видеть, как он выигрывает титулы. Я невероятно горжусь им. Его секрет в том, что он всегда делает маленькие шаги в одном и том же направлении, что на самом деле трудно и требует терпения. Я удивлён, что у него было не так много неудач. К счастью, он идёт своим, особым путём. Я знаю, что его цель –оставаться на высоком уровне как можно дольше.

В последнее время он сильно повзрослел и стал более ясно понимать игру. Кроме того, он поработал над своим форхендом и подачей – это позволило ему выиграть больше матчей. Титулы повысили его уверенность в себе, теперь он может добиваться большего», — приводит слова Рууда-старшего Punto De Break.