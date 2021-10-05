Билли Джин Кинг высказалась об увеличении призовых для теннисисток

Победительница 12 турниров «Большого шлема», американка Билли Джин Кинг высказалась об улучшении ситуации с призовыми для теннисисток.

«В этот день (3 октября. – Прим. «Чемпионата») 50 лет назад я выиграла $ 4 тыс. на турнире и стала первой женщиной-спортсменкой, которая заработала $ 100 тыс. призовых за год. Сейчас вся топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменок по версии Forbes состоит из теннисисток. Теннис дал женщинам много возможностей, но работа над этим должна продолжаться», — написала Кинг в своём «твиттере».

Билли Джин Кинг является рекордсменкой по количеству побед на Уимблдонском турнире. В одиночном и парных (женская пара и микст) разрядах американка выигрывала этот турнир 20 раз. Помимо этого, в одиночном разряде она побеждала на Australian Open (1968), «Ролан Гаррос» (1972) и US Open (1967, 1971, 1972, 1974).

Финал Кубка Билли Джин Кинг (ранее – Кубок Федерации) состоится в Праге (Чехия) с 1 по 6 ноября.