Плишкова объяснила, почему не поможет сборной Чехии в финале Кубка Билли Джин Кинг

Третья ракетка мира Каролина Плишкова объяснила, почему не поможет сборной Чехии в финальном раунде Кубка Билли Джин Кинг, который пройдёт с 1 по 6 ноября в Праге (Чехия).

«Я несколько раз играла в Кубке Федерации, дважды выигрывала финалы, так что я знакома с этими потрясающими эмоциями. Но в этот раз мы с руководством сборной договорились, что дадим выступить другим девочкам, которые тоже заслуживают сыграть перед заполненными трибунами в Праге. Расписание сезона очень напряжённое, так что приходится принимать сложные решения. Я постараюсь как можно лучше подготовиться к итоговому турниру, где хочу пройти как можно дальше», — написала Плишкова в своём «твиттере».

Отметим, что турнир также пропустит второй номер рейтинга белоруска Арина Соболенко.