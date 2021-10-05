Плишкова объяснила, почему не поможет сборной Чехии в финале Кубка Билли Джин Кинг

Третья ракетка мира Каролина Плишкова объяснила, почему не поможет сборной Чехии в финальном раунде Кубка Билли Джин Кинг, который пройдёт с 1 по 6 ноября в Праге (Чехия).
«Я несколько раз играла в Кубке Федерации, дважды выигрывала финалы, так что я знакома с этими потрясающими эмоциями. Но в этот раз мы с руководством сборной договорились, что дадим выступить другим девочкам, которые тоже заслуживают сыграть перед заполненными трибунами в Праге. Расписание сезона очень напряжённое, так что приходится принимать сложные решения. Я постараюсь как можно лучше подготовиться к итоговому турниру, где хочу пройти как можно дальше», — написала Плишкова в своём «твиттере».
Отметим, что турнир также пропустит второй номер рейтинга белоруска Арина Соболенко.
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