Евгений Донской не смог выйти в финал квалификации «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Российский теннисист Евгений Донской не сумел пробиться в финал квалификации турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

В полуфинале Донской (6) потерпел разгромное поражение от 184-й ракетки мира Алехандро Табило из Чили. Встреча продлилась 1 час 7 минут и завершилась со счётом 6:2, 6:1 в пользу Табило. Донской 4 раза подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта из 3. На счету Табило — 6 эйсов, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 6.

Призовой фонд турнира составил более $ 8 млн. Действующим победителем «Мастерса» в Индиан-Уэллсе является австриец Доминик Тим, пропускающий большую часть сезона из-за травмы. Возглавил посев текущего розыгрыша россиянин Даниил Медведев.