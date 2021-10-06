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Аслан Карацев провёл совместную тренировку со Стефаносом Циципасом в Индиан-Уэллсе

Аслан Карацев провёл совместную тренировку со Стефаносом Циципасом в Индиан-Уэллсе
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24-я ракетка мира россиянин Аслан Карацев провёл совместную тренировку с третьим номером рейтинга греком Стефаносом Циципасом в преддверии старта на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Соревнования пройдут с 7 по 17 октября.

Публикация доступна в «твиттере» Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP.

Карацев посеян в Индиан-Уэллсе под 19 номером и во втором круге сразится либо с американцем Захари Свайдой (WC), либо с победителем квалификации. Циципас (2) возглавил вторую половину сетки и во втором раунде сыграет либо с испанцем Педро Мартинесем-Петро, либо с одним из квалифаеров.

Действующим победителем «Мастерса» в Индиан-Уэллсе является австриец Доминик Тим, пропускающий большую часть сезона из-за травмы. Возглавил посев текущего розыгрыша россиянин Даниил Медведев.

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