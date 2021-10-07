16-кратный чемпион ТБШ оценил возможный недопуск непривитого Джоковича на Australian Open

Австралиец Тодд Вудбридж, 16-кратный победитель турниров «Большого шлема» в парном разряде, выразил надежду, что 20-кратный чемпион ТБШ Новак Джокович вакцинируется от коронавируса, чтобы не пропускать Открытый чемпионат Австралии. Ранее сообщалось, что Джоковича и других невакцинированных игроков не пустят на Australian Open, если они не сделают прививку от коронавируса.

«Если он хочет приехать и сыграть на Открытом чемпионате Австралии, вполне вероятно, что ему придётся пройти вакцинацию. Для Новака многое стоит на кону, и следует полагать, что он серьёзно думает об этом.

У него, как и у Роджера с Рафой (Федерера и Надаля. — Прим. «Чемпионата»), 20 титулов ТБШ. Он хочет выйти вперёд. Приезжая на турнир, где он уже не раз побеждал, он, вероятно, серьёзно подумывает об этом. Для меня будет шоком, если он не приедет в Австралию», — цитирует Вудбриджа Nine.com.au.