Шамиль Тарпищев оценил победу «Спартака» над «Наполи» в Лиге Европы

Президент Федерации тенниса России, болельщик «Спартака» Шамиль Тарпищев поделился мнением о победе «Спартака» в матче Лиги Европы с «Наполи», который состоялся на минувшей неделе. «Спартак» на выезде победил «Наполи» со счётом 3:2, после чего на выезде победил «Ахмат» в матче РПЛ со счётом 1:0.

«Спартак» в последнее время выступает здорово. Да, вальяжно начали матч в Неаполе, начудили потом в концовке, но привезли победу. Эта победа очень много значила, наладился эмоциональный фон, который помог выиграть в Грозном.

Заряд позитива получен, но меня беспокоит то, что скамейки, по сути, нет у «Спартака». Много травм. Перерыв на матчи сборных должен благодатно сказаться на команде. Можно подлечиться.

Календарь дальше у «Спартака» очень сложный. Думаю, что стабильного выступления от команды ожидать трудно, несмотря на наметившийся подъём», — приводит слова Тарпищева «РИА Новости Спорт».

После паузы на матчи сборных «Спартак» за 8 дней сыграет с «Динамо» (РПЛ), «Лестером» (Лига Европы) и «Зенитом» (РПЛ).