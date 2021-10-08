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Стал известен первый соперник Медведева на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе

Стал известен первый соперник Медведева на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе
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57-я ракетка мира из США Маккензи Макдональд стал соперником чемпиона US Open — 2021 россиянина Даниила Медведева во втором круге турнира категории «Мастерс» в американском Индиан-Уэллсе. В матче первого круга Макдональд обыграл 52-ю ракетку мира Джеймса Дакворта в двух сетах (6:3, 6:3). Встреча продлилась 1 час 15 минут.

Напомним, «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) проходит с 7 по 17 октября. На турнире сыграют четыре представителя России: Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Аслан Карацев и Карен Хачанов. Все они начнут турнир со второго круга.

Ранее стал известен соперник Андрея Рублёва. Им стал испанец Карлос Табернер.

Призовой фонд турнира в этом году составляет $ 8 359 455. Действующим победителем «Мастерса» является австрийский теннисист Доминик Тим.

Индиан-Уэллс (м). 1-й круг
07 октября 2021, четверг. 22:50 МСК
Маккензи Макдональд
США
Маккензи Макдональд
М. Макдональд
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		3  
         
Джеймс Дакворт
Австралия
Джеймс Дакворт
Д. Дакворт
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