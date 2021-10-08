Стал известен первый соперник Медведева на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе

57-я ракетка мира из США Маккензи Макдональд стал соперником чемпиона US Open — 2021 россиянина Даниила Медведева во втором круге турнира категории «Мастерс» в американском Индиан-Уэллсе. В матче первого круга Макдональд обыграл 52-ю ракетку мира Джеймса Дакворта в двух сетах (6:3, 6:3). Встреча продлилась 1 час 15 минут.

Напомним, «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) проходит с 7 по 17 октября. На турнире сыграют четыре представителя России: Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Аслан Карацев и Карен Хачанов. Все они начнут турнир со второго круга.

Ранее стал известен соперник Андрея Рублёва. Им стал испанец Карлос Табернер.

Призовой фонд турнира в этом году составляет $ 8 359 455. Действующим победителем «Мастерса» является австрийский теннисист Доминик Тим.