Опелка — о теннисных СМИ: откровенно говоря, у нас худшие медиа из всех видов спорта

Американский теннисист Райлли Опелка высказал своё мнение о теннисных медиа.

«Эти ребята ужасны – есть плохие журналисты. Есть люди, которые только критикуют. Они очень негативно настроены. Люди, которые ничего не понимают в теннисе. Откровенно говоря, у нас худшие медиа из всех видов спорта.

Я уверен, что есть компетентные журналисты, но не среди тех, кто берёт у меня интервью или приходит на мои пресс-конференции. Я в финале турнира в Торонто, и меня спрашивают: «Что не так с американским теннисом? Почему в топ-30 нет ни одного американского игрока?»

То же самое в Риме: я в полуфинале, а они ищут повод для негатива. Мне 23 года, и я играю с Рафой Надалем. Всё в полном порядке. Я в финале в Торонто, но мы обсуждаем, что американцы не выигрывают «Шлемы»?

Они все время пытаются уколоть Джона Иснера. Зачем? Он уже 10 лет подряд находится около топ-20.

Один журналист сказал: «В 2020 году на «Ролан Гаррос» нет микста. Он делает «Шлем» «Шлемом». Серьёзно? Это что, шутка? Вообще не должно быть микста, нужно полностью от него избавиться. На него никто не ходит. Всем на него плевать, его никто не смотрит и не ждёт. Просто избавьтесь от него и направьте все эти деньги на женские и мужские квалификации. Позаботьтесь о людях, которые могут продавать билеты.

Меня это просто шокирует. Наши медиа просто ужасны, они тормозят наш спорт», — приводит слова Опелки Inside Tennis.