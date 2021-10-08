Анна Калинская вышла во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе
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Российская теннисистка Анна Калинская с победы стартовала на турнире в Индиан-Уэллсе. В матче первого круга ей удалось победить представительницу США Клэр Лю со счётом 6:3, 2:6, 6:1.
Продолжительность встречи составила 2 часа 5 минут. За это время Калинская сделала 1 подачу навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету Лю 2 эйса, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 5.
В следующем круге Калинская встретится с испанкой Сарой Соррибес Торо.
Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 6 по 17 октября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 8,3 млн. Действующим победителем турнира является канадка Бьянка Андрееску, которая в финале 2019 года победила немку Анжелик Кербер. В 2020 году турнир был отменён.
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