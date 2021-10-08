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Анна Калинская вышла во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе

Анна Калинская вышла во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе
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Российская теннисистка Анна Калинская с победы стартовала на турнире в Индиан-Уэллсе. В матче первого круга ей удалось победить представительницу США Клэр Лю со счётом 6:3, 2:6, 6:1.

Продолжительность встречи составила 2 часа 5 минут. За это время Калинская сделала 1 подачу навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету Лю 2 эйса, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 5.

В следующем круге Калинская встретится с испанкой Сарой Соррибес Торо.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 6 по 17 октября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 8,3 млн. Действующим победителем турнира является канадка Бьянка Андрееску, которая в финале 2019 года победила немку Анжелик Кербер. В 2020 году турнир был отменён.

Индиан-Уэллс (ж). 1-й круг
08 октября 2021, пятница. 06:05 МСК
Клэр Лю
США
Клэр Лю
К. Лю
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 1
6 		2 6
         
Анна Калинская
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Комментарии
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