Симон: надеюсь, после вакцинации у меня не будет боли в руке и других побочных эффектов

Бывшая шестая ракетка мира, француз Жиль Симон решил привиться от коронавируса.



«Я получу первую дозу вакцины сегодня днём. Надеюсь, я не попаду в список тех, у кого была боль в руке или другие побочные эффекты», — написал Симон в своём «твиттере».

Ранее непривитому от ковида Жилю пришлось отбывать десятидневный карантин из-за обнаружения коронавируса у его тренера Этьена Лафорга. Симон считался контактирующим с больным лицом. По этой причине он вынужден был пропустить Открытый чемпионат США.



36-летний Жиль Симон является финалистлм Кубка Дэвиса 2010 года в составе национальной сборной Франции, победителем 14 турниров ATP в одиночном разряде, а также бывшей шестой ракеткой мира в одиночном разряде.