Легальный допинг! Как Серена и Винус Уильямс всю карьеру играли на запрещённых препаратах

Об этом никто не узнал бы, если бы пять лет назад хакеры не взломали базу антидопингового агентства.

Осенью 2016 года в мире спорта разгорелся очередной допинг-скандал. Группа хакеров Fancy Bears получила доступ к закрытым документам всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и опубликовала эти данные. Выяснилось, что целая группа спортсменов, среди которых были сёстры Серена и Винус Уильямс, получили специальное разрешение ВАДА на применение запрещённых препаратов, то есть по сути легально принимают допинг.

Как стало известно из этих документов, Серене разрешили использовать оксикодон, гидроморфон, преднизон, преднизолон и метилпреднизолон в 2010, 2014 и 2015 годах. Первые два лекарства – это мощное обезболивающее, содержащее опиоиды. Остальные – это глюкокортикостероиды, которые влияют на гормональный фон спортсменов. Эти противовоспалительные средства обычно запрещены к использованию во время соревнований.

Старшая из сестёр Винус тоже получила разрешение на использование этих же противовоспалительных препаратов и лекарств от астмы. В 2011 году у Уильямс-старшей диагностировали синдром Шегрена – это тяжёлое аутоиммунное заболевание, которое поражает соединительную ткань, вызывает мышечную и суставную боль, а также упадок сил. Сразу после опубликования тайных документов ВАДА Винус Уильямс в своих соцсетях выступила с заявлением, где сообщила, что решение по её делу принимала группа независимых врачей, которые были «абсолютно беспристрастны и не имели никаких причин давать поблажки и конкурентное преимущество».

Как же такое возможно, чтобы эти теннисистки много лет употребляли запрещённые для всех спортсменов препараты? Очень просто – Серена, Винус и некоторые другие атлеты оформили так называемые терапевтические исключения (TUE) от ВАДА. Обычно информация о подобных исключениях является элементом врачебной тайны и поэтому никогда публично не разглашается. Неудивительно, что долгое время спортивная общественность не подозревала, что сёстры играют на сильнодействующих препаратах. И когда вся история о TUE вылезла наружу, сестёр, естественно, забросали вопросами на эту тему. Реакция Серены не всегда была спокойной.

Вскоре после появления вскрытых документов ВАДА Серена во время интервью французскому ТВ, услышав вопрос о TUE, просто встала и ушла. Весной 2018 года во время своего первого Индиан-Уэллса после декретного отпуска Уильямс-младшую снова спросили о терапевтических исключениях. В частности, журналиста интересовал эпизод в карьере Серены, когда она во время победного для себя «Ролан Гаррос» — 2015 якобы вовремя не оформила TUE для применения запрещённых препаратов. Услышав этот вопрос, американка выдала целую тираду: «Я принимала допинг, потому что вовремя не оформила TUE? Я никогда не сдавала положительных допинг-проб. У меня всегда были терапевтические исключения. Иди и проверь. Они были просрочены? Нет-нет-нет. Я бы не смогла играть на «Ролан Гаррос», если бы не получила TUE, потому что в том году я была невероятно больна. Я всегда была удивительно честной спортсменкой и всегда гордилась этим. Не хочу, чтобы когда-то пришлось говорить своей дочери, что её мама – обманщица. Если кто-то хочет победить меня, то пусть сделает это в честной борьбе».

Надо сказать, что сёстры Уильямс – не единственные представители тенниса, которые получили TUE. В это число попал, например, Король грунта Рафаэль Надаль. Согласно данным, опубликованным хакерами, в 2009 году испанец получил разрешение на использование бетаметазона – стероида, который помогает уменьшать воспалительный процесс. Также испанцу было разрешено использование кортикотропина в 2012 году, когда он залечивал новую травму колена и не принимал участия в официальных соревнованиях на протяжении шести месяцев.

Американка Бетани Маттек-Сэндс получила от Международной теннисной федерации (ITF) терапевтическое исключение на использование гидрокортизона и дегидроэпиандростерона – стероидного гормона. Однако ВАДА не разрешило ей использовать последний препарат. Американская теннисистка обращалась в Спортивный арбитражный суд (CAS), но и там получила отказ. Петра Квитова из Чехии страдает астмой, поэтому ей было разрешено использовать два препарата – альбутерол и формотерол. Разрешение она получила в 2009 году, и с тех пор никаких изменений не произошло.