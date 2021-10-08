Хачанов: именно такой командой, какая есть сейчас, мечтали поучаствовать в Кубке Дэвиса

Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал своё участие на грядущем Кубке Дэвиса в составе команды сборной России.

«Кубок Дэвиса, как и Олимпийские игры, был всегда у меня в приоритете. Мы всегда мечтали именно такой командой с ребятами поучаствовать и попробовать завоевать его с юниорских времён, когда выступали в разных командных чемпионатах до 14, до 16, до 18 лет. Мечтали выступить в Кубке Дэвиса и попробовать выиграть его со времён наших великих звёзд, с 2006 года. Кубок Дэвиса стоит в календаре, и надеемся, что мы все будем здоровы, готовы и сможем приехать и побороться за победу», — приводит слова Хачанова пресс-служба Кубка Кремля.

Кубок Дэвиса состоится в конце ноября. Состав участников можно посмотреть на «Чемпионате».