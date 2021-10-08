Кудерметова обыграла Самсонову во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе

Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В матче второго раунда соревнований 25-я сеяная Кудерметова нанесла поражение соотечественнице Людмиле Самсоновой со счётом 6:2, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 10 минут.

Кудерметова шесть раз подала навылет, дважды ошиблась на подаче и реализовала все четыре брейк-пойнта. Самсонова подала два эйса, допустила три двойные ошибки и взяла одну подачу соперницы.

Кудерметова сравняла счёт в личном противостоянии с Самсоновой в официальных матчах – 1-1.

За выход в четвёртый круг турнира в Индиан-Уэллсе Кудерметова сыграет со второй сеяной Игой Свёнтек из Польши, которая в матче второго круга обыграла представительницу Хорватии Петру Мартич со счётом 6:1, 6:3.