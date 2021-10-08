Кудерметова обыграла Самсонову во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе

Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В матче второго раунда соревнований 25-я сеяная Кудерметова нанесла поражение соотечественнице Людмиле Самсоновой со счётом 6:2, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 10 минут.
Кудерметова шесть раз подала навылет, дважды ошиблась на подаче и реализовала все четыре брейк-пойнта. Самсонова подала два эйса, допустила три двойные ошибки и взяла одну подачу соперницы.
Кудерметова сравняла счёт в личном противостоянии с Самсоновой в официальных матчах – 1-1.
За выход в четвёртый круг турнира в Индиан-Уэллсе Кудерметова сыграет со второй сеяной Игой Свёнтек из Польши, которая в матче второго круга обыграла представительницу Хорватии Петру Мартич со счётом 6:1, 6:3.
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
- 8 октября 2021
-
23:23
-
23:11
-
22:12
-
21:41
-
20:37
-
19:21
-
18:57
-
17:27
-
16:56
-
16:46
-
16:41
-
16:08
-
13:43
-
12:59
-
12:18
-
11:49
-
11:41
-
10:38
-
09:51
-
09:37
-
09:33
-
09:27
-
09:21
-
09:18
-
09:13
-
09:00
-
08:19
-
08:16
-
05:27
-
00:43
-
00:28
-
00:17
- 7 октября 2021
-
23:45
-
23:24
-
23:00