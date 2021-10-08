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Кудерметова обыграла Самсонову во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе

Кудерметова обыграла Самсонову во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В матче второго раунда соревнований 25-я сеяная Кудерметова нанесла поражение соотечественнице Людмиле Самсоновой со счётом 6:2, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 10 минут.

Кудерметова шесть раз подала навылет, дважды ошиблась на подаче и реализовала все четыре брейк-пойнта. Самсонова подала два эйса, допустила три двойные ошибки и взяла одну подачу соперницы.

Кудерметова сравняла счёт в личном противостоянии с Самсоновой в официальных матчах – 1-1.

За выход в четвёртый круг турнира в Индиан-Уэллсе Кудерметова сыграет со второй сеяной Игой Свёнтек из Польши, которая в матче второго круга обыграла представительницу Хорватии Петру Мартич со счётом 6:1, 6:3.

Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
08 октября 2021, пятница. 21:10 МСК
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		3  
         
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
08 октября 2021, пятница. 21:05 МСК
Петра Мартич
Хорватия
Петра Мартич
П. Мартич
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		3  
6 		6  
         
Ига Свёнтек
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
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