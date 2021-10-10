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Анна Калинская вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе

Анна Калинская вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе
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Российская теннисистка Анна Калинская вышла в третий круг турнира категории WTA-1000, который проходит в Индиан-Уэллсе (США). В матче второго круга соревнований Калинская, начавшая соревнования с квалификации, нанесла поражение 28-й сеяной испанке Саре Соррибес-Тормо со счётом 6:3, 4:6, 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 47 минут.

Калинская не подала ни одного эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 6 из 10 брейк-пойнтов. Соррибес-Тормо ни разу не подала навылет, трижды ошиблась на подаче и реализовала три брейк-пойнта.

За выход в четвёртый круг турнира в Индиан-Уэллсе Калинская сыграет с победительницей матча между шестой ракеткой соревнований гречанкой Марией Саккари и представительницей Швейцарии Викторией Голубич.

Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
09 октября 2021, суббота. 21:10 МСК
Сара Соррибес-Тормо
Испания
Сара Соррибес-Тормо
С. Соррибес-Тормо
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 2
6 		4 6
         
Анна Калинская
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Комментарии
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