Анна Калинская вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе
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Российская теннисистка Анна Калинская вышла в третий круг турнира категории WTA-1000, который проходит в Индиан-Уэллсе (США). В матче второго круга соревнований Калинская, начавшая соревнования с квалификации, нанесла поражение 28-й сеяной испанке Саре Соррибес-Тормо со счётом 6:3, 4:6, 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 47 минут.
Калинская не подала ни одного эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 6 из 10 брейк-пойнтов. Соррибес-Тормо ни разу не подала навылет, трижды ошиблась на подаче и реализовала три брейк-пойнта.
За выход в четвёртый круг турнира в Индиан-Уэллсе Калинская сыграет с победительницей матча между шестой ракеткой соревнований гречанкой Марией Саккари и представительницей Швейцарии Викторией Голубич.
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