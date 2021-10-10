Андрей Рублёв одержал победу во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США), который завершится 17 октября.

В стартовом для себя матче четвёртый сеяный Рублёв в двух сетах обыграл представителя Испании Карлоса Табернера со счётом 6:3, 6:4. Встреча продлилась 1 час 37 минут. Рублёв 6 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 9. На счету Табернера — 4 эйса, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 5.

За выход в 1/8 финала Рублёв поборется с американцем Томми Полом.

Призовой фонд турнира составил более $ 8 млн. Действующим победителем «Мастерса» в Индиан-Уэллсе является австриец Доминик Тим, пропускающий большую часть сезона из-за травмы. Возглавил посев текущего розыгрыша россиянин Даниил Медведев.