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Рууд — о лидерстве в сезоне по титулам: мои успехи нельзя сравнить с тремя ТБШ Джоковича

Рууд — о лидерстве в сезоне по титулам: мои успехи нельзя сравнить с тремя ТБШ Джоковича
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Норвежский теннисист Каспер Рууд прокомментировал тот факт, что к середине октября является лидером АТР-тура по количеству завоёванных титулов.

«Конечно же, мне приятно. Да, мои успехи никак нельзя сравнивать с тремя «Шлемами» Джоковича или другими важными титулами, которые выиграли другие ребята. Но, как бы то ни было, я выиграл много матчей — это приятно.

Особенно круто было выиграть на харде — так я доказал себе, что могу выиграть турниры и там. Теперь могу сказать, что имею титулы ATP на двух покрытиях. Дальше нужна трава, но не знаю, случится ли там трофей в ближайшее время», — цитирует Рууда журналист Лоренцо Эрколи в своём «твиттере».

В настоящее время 22-летний норвежец является 10-й ракеткой мира.

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