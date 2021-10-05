Рууд пошутил, что был бы не против поменяться титулами с Джоковичем и Медведевым

Норвежский теннисист Каспер Рууд пошутил, что не возражал бы поменяться титулами с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем и вторым номером рейтинга из России Даниилом Медведевым.

«Забавно, но очевидно, что у Даниила и Новака есть более крупные титулы, поэтому я не возражал бы поменяться, если бы у меня была возможность сменить пять титулов турниров категории ATP-250 на три «Шлема» и один турнир категории ATP-250, которые завоевал Новак.

Это уровень немного повыше, но это нормально. Думаю, что это более впечатляюще, чем пять титулов категории ATP-250, но я бы обменялся (Рууд засмеялся. — Прим. «Чемпионата»). Было бы весело закончить год с наибольшим количеством титулов, не буду врать.

Я старался играть действительно хорошо в финалах, зная, что это момент вроде «сейчас или никогда». В этом году я был идеален в финалах, пять из пяти. Я играл против хороших игроков в каждом из них», — приводит слова Рууда Tennis World USA.

Напомним, в этом году 10-я ракетка мира Каспер Рууд победил на пяти турнирах категории ATP-250. Финальный матч турнира в Сан-Диего с британцем Кэмероном Норри стал для Рууда пятым победным финалом в этом году. Ранее норвежец побеждал в Женеве (Швейцария), Бостаде (Швеция), Гштааде (Швейцария) и Кицбюэле (Австрия). При этом за пять финальных встреч Рууд не проиграл ни одного сета.