Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Рууд пошутил, что был бы не против поменяться титулами с Джоковичем и Медведевым

Рууд пошутил, что был бы не против поменяться титулами с Джоковичем и Медведевым
Комментарии

Норвежский теннисист Каспер Рууд пошутил, что не возражал бы поменяться титулами с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем и вторым номером рейтинга из России Даниилом Медведевым.

«Забавно, но очевидно, что у Даниила и Новака есть более крупные титулы, поэтому я не возражал бы поменяться, если бы у меня была возможность сменить пять титулов турниров категории ATP-250 на три «Шлема» и один турнир категории ATP-250, которые завоевал Новак.

Это уровень немного повыше, но это нормально. Думаю, что это более впечатляюще, чем пять титулов категории ATP-250, но я бы обменялся (Рууд засмеялся. — Прим. «Чемпионата»). Было бы весело закончить год с наибольшим количеством титулов, не буду врать.

Я старался играть действительно хорошо в финалах, зная, что это момент вроде «сейчас или никогда». В этом году я был идеален в финалах, пять из пяти. Я играл против хороших игроков в каждом из них», — приводит слова Рууда Tennis World USA.

Напомним, в этом году 10-я ракетка мира Каспер Рууд победил на пяти турнирах категории ATP-250. Финальный матч турнира в Сан-Диего с британцем Кэмероном Норри стал для Рууда пятым победным финалом в этом году. Ранее норвежец побеждал в Женеве (Швейцария), Бостаде (Швеция), Гштааде (Швейцария) и Кицбюэле (Австрия). При этом за пять финальных встреч Рууд не проиграл ни одного сета.

Новость по теме
Рууд назвал своих главных соперников за путёвки на Итоговый чемпионат ATP
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021