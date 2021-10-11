Павлюченкова проиграла Фернандес в 1/16 финала турнира в Индиан-Уэллсе
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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова проиграла представительнице Канады Лейле Фернандес в 1/16 финала турнира в Индиан-Уэллсе со счётом 7:5, 3:6, 4:6.
Продолжительность встречи составила 2 часа 43 минуты. За это время Павлюченкова сделала 1 подачу навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 4 из 13 брейк-пойнтов. На счету Фернандес 1 эйс, 8 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11.
В следующем круге Фернандес встретится с представительницей США Шелби Роджерс.
Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 6 по 17 октября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 8,3 млн. Действующим победителем турнира является канадка Бьянка Андрееску, которая в финале 2019 года победила немку Анжелик Кербер. В 2020 году турнир был отменён.
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