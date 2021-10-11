Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кей Нисикори: после вакцинации могут возникнуть проблемы. Я слышал, что случилось с Шарди

Кей Нисикори: после вакцинации могут возникнуть проблемы. Я слышал, что случилось с Шарди
Комментарии

Экс-четвёртая ракетка мира, японец Кей Нисикори прокомментировал информацию о том, что на Открытый чемпионат Австралии могут не допустить теннисистов, которые не прошли вакцинацию от коронавируса.

«Мы должны следовать правилам, я уже сделал прививку. Но, думаю, вакцинация не должна быть обязательной. Вы можете плохо себя чувствовать из-за вакцины, после неё могут возникнуть проблемы, поэтому мы должны быть осторожны.

Мы, теннисисты, путешествуем по всему миру, поэтому для нас было бы лучше пройти вакцинацию, но есть некоторые риски, я слышал, что случилось с Шарди. Это должно быть предоставлено на личное решение человека», — приводит слова Нисикори Тennis Up To Date.

Ранее француз Жереми Шарди сделал паузу в сезоне из-за физических проблем, которые явились побочными эффектами вакцины от ковида.

Новость по теме
Жереми Шарди приостановил сезон из-за побочных эффектов вакцины от коронавируса
Новость по теме
Миллман назвал «немыслимыми» правила карантина на Открытом чемпионате Австралии 2022 года
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021