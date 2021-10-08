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Миллман назвал «немыслимыми» правила карантина на Открытом чемпионате Австралии 2022 года

Миллман назвал «немыслимыми» правила карантина на Открытом чемпионате Австралии 2022 года
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Австралийский теннисист Джон Миллман поделился мнением о строгих правила карантина, которые могут быть утверждены на Открытом чемпионате Австралии 2022 года. Даже если игроки вакцинированы, их могут поместить в «изолированный пузырь» по прибытии в Мельбурн.

«Чтобы приехать в Австралию, вы должны провести не менее пяти недель в одном месте, а также 15 дней карантина. Немыслимо. Не говоря уже о цене билета, которая просто взрывается из-за небольшого числа людей, которым разрешено вернуться в страну — не менее € 15 500», — приводит слова Миллмана Tennis World USA со ссылкой на L’Équipe.

Таким образом, если планируемые правила будут приняты, игрокам придётся провести не менее пяти недель в одном месте только для того, чтобы сыграть на одном турнире серии «Большого шлема».

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