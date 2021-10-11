Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Турсунов — о работе тренером: иногда я веду себя как идиот, но я знаю, о чём говорю

Турсунов — о работе тренером: иногда я веду себя как идиот, но я знаю, о чём говорю
Комментарии

Экс двадцатая ракетка мира Дмитрий Турсунов, ныне являющийся тренером, рассказал о методах собственной работы. В списке подопечных россиянина Елена Веснина и Арина Соболенко. Сейчас Турсунов тренирует эстонку Анетт Контавейт.

«Чувствую, что в целом моя работа неплохая. Раньше, к примеру, я побаивался так говорить. Знаете, иногда я веду себя как идиот, а иногда мне даже нравится себя так вести. Как бы то ни было, я знаю, о чём говорю, ведь я очень увлечён своим делом.

Когда ты игрок, то тебе нужен человек рядом, который углубится в процесс и поможет тебе найти эффективный метод для прогресса. Задача тренера — показать теннисисту, что ему по-прежнему есть куда улучшаться», — цитирует Турсунова Tennis.com.

Новость по теме
Анетт Контавейт рассказала о работе с Дмитрием Турсуновым
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021