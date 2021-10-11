Турсунов — о работе тренером: иногда я веду себя как идиот, но я знаю, о чём говорю
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Экс двадцатая ракетка мира Дмитрий Турсунов, ныне являющийся тренером, рассказал о методах собственной работы. В списке подопечных россиянина Елена Веснина и Арина Соболенко. Сейчас Турсунов тренирует эстонку Анетт Контавейт.
«Чувствую, что в целом моя работа неплохая. Раньше, к примеру, я побаивался так говорить. Знаете, иногда я веду себя как идиот, а иногда мне даже нравится себя так вести. Как бы то ни было, я знаю, о чём говорю, ведь я очень увлечён своим делом.
Когда ты игрок, то тебе нужен человек рядом, который углубится в процесс и поможет тебе найти эффективный метод для прогресса. Задача тренера — показать теннисисту, что ему по-прежнему есть куда улучшаться», — цитирует Турсунова Tennis.com.
Новость по темеАнетт Контавейт рассказала о работе с Дмитрием Турсуновым
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