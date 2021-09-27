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Анетт Контавейт рассказала о работе с Дмитрием Турсуновым

Анетт Контавейт рассказала о работе с Дмитрием Турсуновым
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Эстонская теннисистка Анетт Контавейт, победившая на турнире в Остраве, рассказала о работе с Дмитрием Турсуновым, с которым начала сотрудничество в августе.

«В прошлом году я была очень рада начать сезон. Так получилось, что мы оказались на жёстком карантине в Австралии на пару недель. Хотя я сделала всё возможное, чтобы сразу выйти в финал турнира Grampians Trophy, я чувствовала себя немного уставшей на протяжении всего сезона после нескольких матчей.

Может быть, у меня не было мотивации, может быть, я не знала, куда двигаться. Моя игра была на низком уровене после выхода в финал в Истборне. Я проиграла несколько первых раундов и сменила тренера.

Какое-то время я не была уверена, правильно ли поступаю. Я бы сказала, что я была немного растеряна. С приходом Дмитрия в команду я снова чувствую, что поступаю правильно. Я чувствую, что направление, в котором я двигаюсь, снова правильное. Самое главное — это то, что я действительно начала получать удовольствие даже в трудные времена. Даже в тяжёлые матчи, я чувствую, что смотрю на это как на вызов. Это то, чему я больше всего рада, потому что не помню, что мне когда-нибудь так нравилось играть в теннис», — приводит слова Контавейт WTA.

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