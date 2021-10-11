Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Касаткина проиграла Кербер и покинула турнир в Индиан-Уэллсе

Касаткина проиграла Кербер и покинула турнир в Индиан-Уэллсе
Комментарии

Российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла представительнице Германии Анжелике Кербер в матче третьего круга турнира в Индиан-Уэллсе (США) — 2:6, 6:1, 4:6.

Продолжительность встречи составила 1 час 49 минуты. За это время Касаткина сделала 1 подачу навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 6 из 14 брейк-пойнтов. На счету Кербер 2 эйса, 3 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 13.

В следующем круге Кербер встретится с победительницей матча Тамара Зиданшек (Словения) — Айла Томлянович (Австралия).

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 6 по 17 октября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 8,3 млн. Действующим победителем турнира является канадка Бьянка Андрееску, которая в финале 2019 года победила именно Кербер. В 2020 году турнир был отменён.

Индиан-Уэллс (ж). 3-й круг
11 октября 2021, понедельник. 21:10 МСК
Анжелика Кербер
Германия
Анжелика Кербер
А. Кербер
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		1 6
2 		6 4
         
Дарья Касаткина
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021