Касаткина проиграла Кербер и покинула турнир в Индиан-Уэллсе

Российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла представительнице Германии Анжелике Кербер в матче третьего круга турнира в Индиан-Уэллсе (США) — 2:6, 6:1, 4:6.



Продолжительность встречи составила 1 час 49 минуты. За это время Касаткина сделала 1 подачу навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 6 из 14 брейк-пойнтов. На счету Кербер 2 эйса, 3 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 13.



В следующем круге Кербер встретится с победительницей матча Тамара Зиданшек (Словения) — Айла Томлянович (Австралия).



Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 6 по 17 октября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 8,3 млн. Действующим победителем турнира является канадка Бьянка Андрееску, которая в финале 2019 года победила именно Кербер. В 2020 году турнир был отменён.