Квалифаер Анна Калинская пробилась в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе

Российская теннисистка Анна Калинская пробилась в 1/8 финала турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), который завершится 17 октября.

В матче третьего круга квалифаер Калинская в трёх сетах обыграла представительницу Швейцарии Викторию Голубич со счётом 1:6, 6:1, 6:3. Встреча продлилась 1 час 54 минуты. Калинская ни разу не подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 8 брейк-пойнтов из 17. На счету её соперницы — ни одного эйса, 4 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 11.

За право выйти в четвертьфинал соревнований Калинская сразится с победительницей матча Онс Жабер (Тунис) — Даниэль Коллинз (США).

Общий призовой фонд турнира составил более $ 8 млн. Его действующим победителем является канадка Бьянка Андрееску.