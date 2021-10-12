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Рууд потребовал убрать зрителя с трибуны после двойной ошибки на турнире в Индиан-Уэллсе

Рууд потребовал убрать зрителя с трибуны после двойной ошибки на турнире в Индиан-Уэллсе
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10-я ракетка мира норвежец Каспер Рууд поругался со зрителем на трибуне во время матча третьего круга «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США), где он в трёх сетах обыграл представителя ЮАР Ллойда Джорджа Харриса со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:4.

Рууд остался недоволен поведением одного из болельщиков. При счёте 4:4 норвежец допустил двойную ошибку, а потом повернулся к трибуне и обратился к одному из зрителей: «Ты провоцировать пришёл?». После чего судья поинтересовался у Каспера, в чём дело, и тот ответил: «Он меня провоцировал. После двойной радовался прямо мне в лицо. Я попросил бы его убрать». Через некоторое мужчину вывели со стадиона.

За выход в четвертьфинал Рууд (6) поборется с аргентинцем Диего Шварцманом (11).

Индиан-Уэллс (м). 3-й круг
11 октября 2021, понедельник. 21:10 МСК
Ллойд Джордж Харрис
ЮАР
Ллойд Джордж Харрис
Л. Харрис
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		4 4
6 4 		6 6
         
Каспер Рууд
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Комментарии
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