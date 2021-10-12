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Каролина Плишкова сенсационно проиграла 115-й ракетке мира на турнире в Индиан-Уэллсе

Каролина Плишкова сенсационно проиграла 115-й ракетке мира на турнире в Индиан-Уэллсе
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Представительница Чехии, третья ракетка мира Каролина Плишкова сенсационно проиграла 115-й ракетке мира, бразильянке Беатрис Хаддад-Майя в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе со счётом 3:6, 5:7.

Продолжительность встречи составила 2 часа 4 минуты. За это время Плишкова сделала 5 подач навылет, допустила 12 двойных ошибок и реализовала 5 из 14 брейк-пойнтов. На счету Хаддад-Майя 2 эйса, 4 двойные ошибки и 8 реализованных брейк-пойнтов из 14.

В следующем круге бразильянка встретится с представительницей Эстонии Анетт Контавейт.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 6 по 17 октября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 8,3 млн. Действующим победителем турнира является канадка Бьянка Андрееску, которая в финале 2019 года победила немку Анжелик Кербер. В 2020 году турнир был отменён.

Индиан-Уэллс (ж). 3-й круг
12 октября 2021, вторник. 00:20 МСК
Каролина Плишкова
Чехия
Каролина Плишкова
К. Плишкова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		5  
6 		7  
         
Беатрис Хаддад-Майя
Бразилия
Беатрис Хаддад-Майя
Б. Хаддад-Майя
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