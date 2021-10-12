Бадоса — о победе в матче с Гауфф: было очень тяжело. Через время она станет ещё лучше
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Испанская теннисистка Паула Бадоса прокомментировала победу в матче с американкой Кори Гауфф на турнире в Индиан-Уэллсе (6:2, 6:2).
«Она превосходный игрок, пройдёт время — и она станет ещё лучше. Я встречалась с ней в парном разряде, поэтому более или менее знала, чего ожидать. Знала, что она обладает прекрасной подачей и что мне нужно стабильно играть на своей. У неё прекрасный бэкхенд и отличная физическая подготовка. Я была готова к трудному матчу.
Условия были тяжёлыми. Порой сложно, когда тебе с самого начала некомфортно. Думаю, ей это помешало. Я сумела показать качественный теннис, играла хорошо, сосредоточенно и стабильно. Мне кажется, это стало самым важным фактором в победе», — приводит слова Бадосы официальный сайт WTA.
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