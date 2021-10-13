Александр Зверев: теннису не хватало Маррея. Здорово, что он вернулся

Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал победу над представителем Великобритании Энди Марреем в рамках третьего круга турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).



«Он единственный из «Большой четвёрки», кого я ещё не побеждал, поэтому я счастлив, что сделал это сегодня. Это был фантастический матч. Энди играл очень хорошо, может быть, так же хорошо, как он играл до операции. Я надеюсь, что он продолжит выступать на таком уровне, потому что теннису его не хватало. Здорово, что он вернулся.

Я всё время оставался в матче, даже несмотря на то, что в обоих сетах уступал с брейком. На протяжении всей встречи знал, что у меня есть шанс. Особенно второй сет, я думаю, мы оба провели на чрезвычайно высоком уровне. Любой из нас мог выиграть», — приводит слова Зверева АТР.

Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:6 (7:4) в пользу немца.

Новость по теме Александр Зверев вышел в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе, обыграв Энди Маррея