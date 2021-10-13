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Тейлор Фритц прокомментировал победу над Маттео Берреттини

Тейлор Фритц прокомментировал победу над Маттео Берреттини
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Американский теннисист Тейлор Фритц прокомментировал победу над итальянцем Маттео Берреттини в третьем круге турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

«Мы приближаемся к концу года, мне действительно не помешал бы большой результат. Это как раз то, что мне было нужно, — играть на одном из моих любимых турниров недалеко от дома.

У меня была чёткая стратегия. Мощные первые подачи, атака сразу с первого мяча, попытка быть агрессивным и использование своих сильных сторон, чтобы попытаться заставить его чувствовать себя максимально некомфортно», — приводит слова Фритца АТР.

Для Фритца победа над Берреттини, который является седьмой ракеткой мира, — это первая за два года победа над игроком из топ-10.

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