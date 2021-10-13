Против ветра и Медведева! В Индиан-Уэллсе даже погода играет на стороне Даниила

«Мастерс» в Индиан-Уэллсе, который из-за коронавируса впервые был перенесён с марта на октябрь, доставил игрокам уже немало хлопот. Резко меняющаяся в течение дня осенняя погода, ветер с песком из пустыни заставляют участников турнира постоянно искать способы справиться не только с соперником, но и со стихией. Похоже, первый номер посева и чемпион US Open – 2021 Даниил Медведев сразу же приспособился к этой непростой обстановке и поставил природу на службу себе. И соперникам приходится сражаться и против ветра, и против Медведева. Посмотрите видеоподборку с чудесами техники в исполнении нашего теннисиста.

Для второй ракетки мира Даниила Медведева «Мастерс» в Индиан-Уэллсе крайне важен по нескольким причинам. Во-первых, ему надо показать, что завоёванный им титул на US Open – 2021 и фантастическая победа над Новаком Джоковичем в финале не были случайными и сейчас именно он является настоящим лидером тура. А во-вторых, титул в Индиан-Уэллсе может привести к тому, что 1 ноября россиянин станет первой ракеткой мира, если только ATP не поменяет правила подсчёта рейтинговых очков. Подробнее читайте в нашем специальном материале на эту тему.

Приехав в Калифорнию после Кубка Лэйвера в Бостоне, россиянин сразу же взялся за дело. Он провёл недельные сборы в Лос-Анджелесе, а затем перебрался в Индиан-Уэллс. Даниила ничуть не смутили необычные условия, в которых проходит этот знаменитый «Мастерс» на харде. В отличие от большинства соревнований на подобном покрытии, в Индиан-Уэллсе очень медленный корт, тяжёлые мячи, а ветер ещё и постоянно наносит на площадку песок из пустыни. Поверхность становится похожей на наждачную бумагу. Всё это приводит к тому, что розыгрыши становятся затяжными. Некоторые продолжаются порядка 30-35 ударов. В стартовом матче с американцем Маккензи Макдональдом Медведев выиграл невероятное ралли из 44 ударов. Официальный «твиттер» ATP особо выделил этот розыгрыш и даже показал его из двух разных точек.

Публикация доступна в «твиттере» ATP Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP.

На медленные корты и тяжёлые мячи жалуются многие теннисисты в Индиан-Уэллсе. Россиянин Андрей Рублёв отмечал, что в таких условиях очень сложно добиться виннера (удара навылет). Даниил Медведев тоже это отметил: «Скорость местных кортов очень медленная. Кажется, что медленнее просто невозможно. Ещё немного — и можно было бы играть в мини-теннис».

Во втором матче, который Даниил проводил на турнире с сербом Филипом Краиновичем, погода преподнесла ещё больший сюрприз. На стадион обрушился вихревой ветер. Мяч улетал по непредсказуемой траектории. Медведев даже после своей победы написал об этом в «Твиттере»: «Просто сумасшедшая погода сегодня. Рад победить в таком поединке. Буду готовиться к следующему матчу».

Публикация доступна в «твиттере» ATP Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP.

С ветром борются все теннисисты, но не каждый способен поставить стихию на службу себе. Даниилу, похоже, это удалось. Техника нашего теннисиста и раньше отличалась оригинальностью — это отмечают и соперники, и специалисты. А в экстремальных погодных условиях его удары и приёмы мяча выглядят вообще фантастически.

Публикация доступна в «твиттере» ATP Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP.

Представители пресс-службы ATP, наблюдая за умопомрачительным стилем игры Медведева, даже пошутили над техникой исполнения удара россиянином, написав пост в «Инстаграме»: «Играть в теннис в ветреную погоду — это непросто», добавив эмодзи смеха. Подписчики данного аккаунта принялись соревноваться в остроумии: «Я не знаю, кто научил его теннису», «Перед вами краткая инструкция, как повредить запястье и локоть», «Техника его форхенда и без ветра довольно хлипкая», «Идеальная техника для стеклоочистителя лобового стекла машины».

Публикация доступна в «инстаграме» Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP.

Уже в среду в Индиан-Уэллсе пройдут все встречи 4-го круга мужского одиночного разряда. Даниил Медведев играет с болгарином Григором Димитровым.