Димитров прокомментировал победу над Медведевым на турнире в Индиан-Уэллсе

Болгарский теннисист Григор Димитров прокомментировал победу над россиянином Даниилом Медведевым в четвёртом круге турнира в Индиан-Уэллсе.
«Он такой жёсткий игрок и соперник. За последний год я играл с ним несколько раз и не смог найти способ. Но сегодня я просто почувствовал что-то при счете 1:4, успокоился, начал принимать лучшие решения и начал контролировать темп игры, что, как я действительно верил, помогло мне. В конце концов, это была просто очень солидная и умная игра.
Я рад, что у меня есть возможность снова играть на таком уровне. Было много взлетов и падений, и вы никогда не знаете, что произойдет, поэтому я действительно стараюсь ценить тот момент, когда я могу быть здесь, на корте, работать и оставаться скромным. Это единственное, что вы можете контролировать», — приводит слова Димитрова официальный сайт ATP.
За выход в полуфинал Димитров встретится с представителем Польши Хубертом Хуркачом.
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