Зверев уверенно разобрался с французом Монфисом и вышел в 1/4 финала в Индиан-Уэллсе

В Индиан-Уэллсе (США) на стадионе «Индиан-Уэллс Теннис Гарден. Стэдиум 1» состоялся матч 4-го круга вышеупомянутого теннисного турнира серии Masters, в котором встречались 24-летний немецкий теннисист Александр Зверев (4-е место рейтинга) и 35-летний представитель Франции Гаэль Монфис (18-е место рейтинга).
Встреча завершилась уверенной победой Зверева в двух сетах – 6:1, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час и 1 минуту.
Таким образом, Звереву удалось пробиться в 1/4 финала турнира, где ему будет противостоять 23-летний американец Тэйлор Харри Фринц (39-е место рейтинга).
Призовой фонд турнира составил более $ 8 млн. Действующим победителем «Мастерса» в Индиан-Уэллсе является австриец Доминик Тим, пропускающий большую часть сезона из-за травмы. Возглавил посев текущего розыгрыша россиянин Даниил Медведев.
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