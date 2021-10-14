Зверев уверенно разобрался с французом Монфисом и вышел в 1/4 финала в Индиан-Уэллсе

В Индиан-Уэллсе (США) на стадионе «Индиан-Уэллс Теннис Гарден. Стэдиум 1» состоялся матч 4-го круга вышеупомянутого теннисного турнира серии Masters, в котором встречались 24-летний немецкий теннисист Александр Зверев (4-е место рейтинга) и 35-летний представитель Франции Гаэль Монфис (18-е место рейтинга).

Встреча завершилась уверенной победой Зверева в двух сетах – 6:1, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час и 1 минуту.

Таким образом, Звереву удалось пробиться в 1/4 финала турнира, где ему будет противостоять 23-летний американец Тэйлор Харри Фринц (39-е место рейтинга).

Призовой фонд турнира составил более $ 8 млн. Действующим победителем «Мастерса» в Индиан-Уэллсе является австриец Доминик Тим, пропускающий большую часть сезона из-за травмы. Возглавил посев текущего розыгрыша россиянин Даниил Медведев.