Лейла Фернандес отказалась от участия в Кубке Билли Джин Кинг

Финалистка US Open 2021 Лейла Фернандес после поражения в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе решила, что не будет представлять Канаду в финальных соревнованиях Кубка Билли Джин Кинг.

«Для меня всегда было честью представлять свою страну. Канада дала мне и моей семье столько возможностей, и в последние несколько недель поддержка канадцев имела для меня огромное значение.

Всё обдумав, я решила не играть в финале Кубка Билли Джин Кинг. Желаю своей команде всего наилучшего в ноябре!» – приводит слова Фернандес Reuters.

В составе сборной Фернандес заменит Кэрол Чжао. Также за Канаду выступят Ребекка Марино, Габриэла Дабровски и Франсуаза Абанда.

Канада начнет соревнования 1-6 ноября в группе А, где встретится с Францией и Россией.