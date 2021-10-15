Лейла Фернандес отказалась от участия в Кубке Билли Джин Кинг
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Финалистка US Open 2021 Лейла Фернандес после поражения в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе решила, что не будет представлять Канаду в финальных соревнованиях Кубка Билли Джин Кинг.
«Для меня всегда было честью представлять свою страну. Канада дала мне и моей семье столько возможностей, и в последние несколько недель поддержка канадцев имела для меня огромное значение.
Всё обдумав, я решила не играть в финале Кубка Билли Джин Кинг. Желаю своей команде всего наилучшего в ноябре!» – приводит слова Фернандес Reuters.
В составе сборной Фернандес заменит Кэрол Чжао. Также за Канаду выступят Ребекка Марино, Габриэла Дабровски и Франсуаза Абанда.
Канада начнет соревнования 1-6 ноября в группе А, где встретится с Францией и Россией.
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