Онс Жабер прокомментировала сравнения с Роджером Федерером

Тунисская теннисистка Онс Жабер прокомментировала сравнения с 20-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» швейцарцем Роджером Федерером.

«Считаю, Роджер Федерер невероятен. Резаные удары, дроп-шоты… Он может сделать дроп-шот когда угодно.

Некоторые сравнивали нас на Уимблдоне, особенно когда увидели нарезку, как я выполняю резаные удары. Конечно, сравнивать нельзя. Говорили, что у меня стиль игры Федерера, и для меня большая честь, что меня сравнивают с ним. Да, мне нравятся дроп-шоты и резаные удары Роджера», — приводит слова Онс Жабер издание Tennis World USA.

Ранее Онс Жабер вышла в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе, где её соперницей станет представительница Испании Паула Бадоса.