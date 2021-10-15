Онс Жабер прокомментировала сравнения с Роджером Федерером
Поделиться
Тунисская теннисистка Онс Жабер прокомментировала сравнения с 20-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» швейцарцем Роджером Федерером.
«Считаю, Роджер Федерер невероятен. Резаные удары, дроп-шоты… Он может сделать дроп-шот когда угодно.
Некоторые сравнивали нас на Уимблдоне, особенно когда увидели нарезку, как я выполняю резаные удары. Конечно, сравнивать нельзя. Говорили, что у меня стиль игры Федерера, и для меня большая честь, что меня сравнивают с ним. Да, мне нравятся дроп-шоты и резаные удары Роджера», — приводит слова Онс Жабер издание Tennis World USA.
Ранее Онс Жабер вышла в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе, где её соперницей станет представительница Испании Паула Бадоса.
Комментарии
- 15 октября 2021
-
10:23
-
09:57
-
09:53
-
09:31
-
09:31
-
09:10
-
09:05
-
07:02
-
06:26
-
02:08
-
01:38
-
00:16
-
00:01
- 14 октября 2021
-
22:43
-
22:23
-
19:56
-
19:12
-
18:52
-
16:56
-
15:58
-
14:27
-
13:59
-
13:18
-
12:36
-
11:59
-
11:48
-
11:43
-
11:26
-
10:10
-
09:44
-
09:31
-
09:21
-
09:05
-
09:00
-
08:46
Партнерский контент