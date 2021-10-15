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Новак Джокович не будет досрочно завершать сезон

Новак Джокович не будет досрочно завершать сезон
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20-кратный победитель турниров «Большого шлема», сербский теннисист Новак Джокович не будет досрочно завершать сезон, сообщает журналист Саша Озмо в своём «твиттере». По словам репортёра, первая ракетка мира точно примет участие в соревнованиях до конца года, но его расписание ещё не определено.

После финала Открытого чемпионата США 2021 года, в котором Новак проиграл россиянину Даниилу Медведеву со счётом 4:6, 4:6, 4:6, серб сказал: «У меня нет никаких планов, абсолютно никаких. Я не знаю, буду ли где-то ещё играть».

В нынешнем сезоне Джокович выиграл три из четырёх турниров «Большого шлема». Самыми крупными из оставшихся соревнований сезона являются «Мастерс» в Париже, Итоговый чемпионат ATP в Турине и финал Кубка Дэвиса.

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