20-кратный победитель турниров «Большого шлема», сербский теннисист Новак Джокович не будет досрочно завершать сезон, сообщает журналист Саша Озмо в своём «твиттере». По словам репортёра, первая ракетка мира точно примет участие в соревнованиях до конца года, но его расписание ещё не определено.

После финала Открытого чемпионата США 2021 года, в котором Новак проиграл россиянину Даниилу Медведеву со счётом 4:6, 4:6, 4:6, серб сказал: «У меня нет никаких планов, абсолютно никаких. Я не знаю, буду ли где-то ещё играть».

В нынешнем сезоне Джокович выиграл три из четырёх турниров «Большого шлема». Самыми крупными из оставшихся соревнований сезона являются «Мастерс» в Париже, Итоговый чемпионат ATP в Турине и финал Кубка Дэвиса.