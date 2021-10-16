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Наоми Осака получила награду за смелость и мужество

Наоми Осака получила награду за смелость и мужество
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Фонд женского спорта США наградил 12-ю ракетку мира японку Наоми Осаку за смелость и мужество премией Вилмы Рудольф. Организация таким образом отметила стремление теннисистки к привлечению внимания к вопросам социальной справедливости и психического здоровья.

«У меня хватило смелости просто говорить. Когда я росла, я видела, как все люди вокруг меня делают более удивительные вещи: они не боялись отстаивать то, во что верили», — приводит слова Осака ESPN.

Напомним, Осака снялась с «Ролан Гаррос-2021». До старта турнира она заявила, что не будет давать интервью по ходу соревнований, чтобы обратить внимание на проблему «игнорирования ментального здоровья спортсменов». Организаторы подвергли её решение критике, указав на то, что общение со СМИ является прямой обязанностью Наоми. Японка сдержала обещание и после победы в первом круге не явилась на послематчевую пресс-конференцию, за что была оштрафована на $ 15 тыс. 31 мая Осака объявила о своем снятии с турнира. Также Осака приняла решение не играть на Уимблдоне, объяснив его желанием «провести время с друзьями и семьёй».

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