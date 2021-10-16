Шамиль Тарпищев: на Кубке Кремля мы увидим высочайший уровень тенниса

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев дал комментарий по поводу предстоящего турнира ВТБ Кубок Кремля, который состоится в Москве с 18 по 24 октября.

«Спасибо мэрии Москвы и Сергею Собянину за то, что турнир состоится в это тяжелое время. Со стороны организаторов сделано всё, чтобы всё прошло здорово. Состав в мужской и женской сетке позволяет говорить о том, что наш турнир увидит высочайший уровень тенниса», — передаёт слова Тарпищева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, после поражения от болгарина Григора Димитрова на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе Даниил Медведев намекнул, что может отказаться от выступления на Кубке Кремля. Окончательное решение он обещал принять в пятницу, 15 октября, и сдержал своё слово. Таким образом, турнир пройдёт без победителя последнего US Open.