Халеп — о Кубке Кремля: хорошие воспоминания об этом турнире, здесь классная атмосфера
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Победительница двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Симона Халеп поделилась ожиданиями от предстоящего турнира «ВТБ Кубок Кремля», который состоится в Москве с 18 по 24 октября.
«Очень приятно быть здесь. Хорошие воспоминания о московском турнире, спасибо за уайлд-кард. Это прекрасный турнир, здесь классная атмосфера. Спасибо всем за то, что этот турнир снова состоится», — передаёт слова Халеп корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Призовой фонд Кубка Кремля составил более $ 565 тыс. Его действующей победительницей является швейцарка Белинда Бенчич, которая в этом году не сыграет в Москве.
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