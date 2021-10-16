Анастасия Тихонова вышла в финал квалификации Кубка Кремля

Российская теннисистка Анастасия Тихонова вышла в финал квалификации турнира ВТБ Кубок Кремля. В первом раунде Тихонова, получившая уайлд-кард от организаторов, нанесла поражение болгарке Виктории Томовой со счётом 4:6, 6:4, 7:6 (7:5). Встреча продолжалась 2 часа 32 минуты.

Тихонова один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 6 из 8 брейк-пойнтов. Томова подала два эйса, дважды ошиблась на подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов.

За выход в основную сетку Кубка Кремля Тихонова сыграет с представительницей Сербии Александрой Крунич.

Россиянка Анастасия Гасанова не смогла пройти квалификацию, уступив китаянке Женг Квен — 4:6, 2:6.

Основная сетка турнира стартует 18 октября. Финальный день соревнований запланирован на 24 октября. Призовой фонд Кубка Кремля составил более $ 565 тыс. Его действующей победительницей является швейцарка Белинда Бенчич, которая в этом году не сыграет в Москве.