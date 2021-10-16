Победительница юниорского Уимблдона Диана Шнайдер вышла в финал квалификации Кубка Кремля

Победительница юниорского Уимблдона 2021 года в парном разряде российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в финал квалификации турнира ВТБ Кубок Кремля. В первом раунде Шнайдер, получившая уайлд-кард от организаторов, нанесла поражение соотечественнице Камилле Рахимовой со счётом 6:4, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 17 минут.

Шнайдер один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 4 из 9 брейк-пойнтов. Рахимова подала один эйс, четыре раза ошиблась на подаче и взяла одну подачу соперницы.

Эта встреча проходила во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой, а в параллельном матче в «Лужниках» россиянка Виталия Дьяченко нанесла поражение представительнице Грузии Екатерине Горгодзе со счётом 6:3, 7:5.