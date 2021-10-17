Норри обыграл Димитрова и вышел в финал турнира в Индиан-Уэллсе

Болгарский теннисист Григор Димитров не смог выйти в финал турнира в Индиан-Уэллсе. На стадии полуфинала он проиграл британцу Кэмерону Норри.

Продолжительность встречи составила 1 час 27 минут. За это время болгарин допустил 4 двойные ошибки и реализовал 1 из 2 брейк-пойнтов. На счету Норри 4 подачи навылет, 1 двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 7.

В финале турнира Норри поспорит с победителем пары Тейлор Фритц (США) — Николоз Басилашвили (Грузия), которые свой полуфинальный матч турнира проводят в эти минуты.

Призовой фонд турнира составил более $ 8 млн. Действующим победителем «Мастерса» в Индиан-Уэллсе является австриец Доминик Тим, пропускающий большую часть сезона из-за травмы.