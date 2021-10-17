Рублёв и Карацев проиграли в финале турнира в Индиан-Уэллсе в парном разряде

Российские теннисисты Аслан Карацев и Андрей Рублёв проиграли в финале турнира в Индиан-Уэллсе в парном разряде. В решающем матче турнира россияне уступили Джону Пирсу (Австралия) / Филипу Полашеку (Словакия) со счётом 3:6, 6:7 (5:7).

Продолжительность встречи составила 1 час 26 минут. За это время россиянине сделали 2 подачи навылет, допустили 4 двойные ошибки и реализовали 3 из 6 брейк-пойнтов. Их соперники сделали 6 эйсов, допустили 3 двойные ошибки и реализовали 4 из 9 брейк-пойнта.

Напомним, в полуфинале россияне обыграли немца Тима Пютца и новозеландца Майкла Винуса со счётом 6:3, 4:6, [10:5]. В четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе россияне в двух сетах победили индийца Рохана Бопанну и канадца Дениса Шаповалова со счётом 6:4, 6:4.