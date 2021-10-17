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Андрей Рублёв высказался о психологическом давлении в теннисе

Андрей Рублёв высказался о психологическом давлении в теннисе
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Пятая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв высказался о психологическом давлении в теннисе.

«Конечно, все мы люди. Мы нервничаем и можем быть напряжены. Часто у нас дрожат руки. Это часть спорта, думаю, мы даже становимся зависимыми от этой части. Пока мы играем в теннис, думаю, мы ненавидим это чувство, эти эмоции, но если у нас отнять их… Мы становимся зависимыми, хотим снова их почувствовать», — приводит слова Рублёва пресс-служба ATP.

На «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (США) Рублёв (4) проиграл американцу Томми Полу в третьем круге со счётом 4:6, 6:3, 5:7. Также Андрей выступил в парном разряде вместе с соотечественником Асланом Карацевым. Россияне дошли до финала, где уступили Джону Пирсу (Австралия) и Филипу Полашеку (Словакия) со счётом 3:6, 6:7 (5:7).

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