Мария Шарапова провела тренировку на корте с бывшим тренером

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, российская теннисистка Мария Шарапова провела тренировку со своим бывшим тренером Свеном Грёнефельдом.
Шарапова опубликовала в своём «инстаграме» видео с корта, экс-теннисистка находилась в хорошем настроении и шутила в кадре. «Просто немного ударов», — написала Мария о тренировке. «Наконец-то кто-то бьёт по мячу. Привет, Свен», — написала Шарапова к видео, где замечен тренер.
Фото: https://instagram.com/mariasharapova?utm_medium=copy_link
Отметим, что Грёнефельд в данный момент является личным тренером 21-й ракетки мира канадки Бьянки Андрееску, которая ранее завершила выступление на турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) в третьем круге. Андрееску уступила представительнице Эстонии и подопечной Дмитрия Турсунова Анетт Контавейт со счётом 6:7 (5:7), 3:6.
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