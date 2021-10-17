Краинович заявил, что Джокович сыграет за Сербию на Кубке Дэвиса

Сербский теннисист Филип Краинович заявил, что первая ракетка мира серб Новак Джокович, который до сих пор не объявил своё расписание на оставшуюся часть сезона, сыграет за национальную команду на Кубке Дэвиса, который состоится с 25 ноября по 5 декабря.

«Хотел бы использовать следующие три турнира, чтобы улучшить свою игру перед Кубком Дэвиса. Мы едем туда сильнейшим составом, поэтому наша цель — поднять трофей, как мы это сделали в 2010 году. Новак с нами, так что мы, конечно, не собираемся проигрывать. Мы договорились играть вместе, мы очень хотим получить этот трофей», — приводит слова Краиновича Blic.

На групповом этапе Сербия встретится с Австрией и Германией в Инсбруке. Известно, что Доминик Тим и Александр Зверев не сыграют за свои национальные команды.

«Ясно, что без них Германия и Австрия значительно слабее, а у нас сильнейший состав. Первая ракетка мира на нашей стороне, и мы идём туда, чтобы победить. Обычно успех в национальной команде способствует улучшению личных достижений, надеемся, что так произойдёт и сейчас, перед сезоном 2022 года. Посмотрим, где ещё мы сыграем до конца года. План в том, чтобы собраться вместе, чтобы ещё сильнее укрепить наш командный дух. Вы же знаете, что мы большие друзья», — сказал Краинович.