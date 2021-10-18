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Краинович откажется от участия в Australian Open в случае 14-дневного карантина

Краинович откажется от участия в Australian Open в случае 14-дневного карантина
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Сербский теннисист Филип Краинович заявил, что не будет принимать участие в турнире Australian Open, если нужно будет пройти 14-дневный карантин.

«В Австралии очень строги, и, честно говоря, если мне придётся находиться на карантине в течение 14 дней после прибытия в Мельбурн, я не поеду в Австралию. Мне сделали прививку, я сделал всё, что в моих силах, чтобы защитить себя и окружающих меня людей, поэтому я действительно не вижу причин сидеть там 14 дней в комнате.

Если организаторы говорят, что после приезда мне нужно, скажем, пять дней, чтобы побыть в изоляции, это нормально для меня, но всё остальное для меня неприемлемо. Я посмотрю, каким будет окончательное решение из Мельбурна, поэтому я остановлюсь на том, что лучше всего для меня», – цитирует Краиновича Blic.

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