Рублёв: теперь мы знаем, что можем с Карацевым хорошо играть в парном разряде

Российский теннисист Андрей Рублёв дал комментарий после поражение в финальном матче парного разряда на трунире в Индиан-Уэллсе. Напомним, шестая ракетка мира выступала в паре с соотечественником Асланом Карацевым и уступила в финале Джону Пирсу (Австралия) и Филипу Полашеку (Словакия) со счётом 3:6, 6:7 (5:7).
«Мне всегда нравится играть здесь. Я хочу сказать большое спасибо нашей команде, большое спасибо Аслану за потрясающую неделю.
Теперь мы знаем, что можем хорошо играть и в парном разряде. Так что это отличная новость для нас», — приводит слова Рублёва Tennis World USA.
В полуфинале Рублёв и Карацев обыграли немца Тима Пютца и новозеландца Майкла Винуса со счётом 6:3, 4:6, [10:5]. В четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе россияне в двух сетах победили индийца Рохана Бопанну и канадца Дениса Шаповалова со счётом 6:4, 6:4.
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